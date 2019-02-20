Прикордонники пояснили послу Ізраїля вимоги для в'їзду туристів в Україну

Фото: посол на зустрічі з прикордонниками (facebook.com/DPSUkraine)

Посол обговорив здійснення прикордонного контролю громадян Ізраїля

Українські прикордонники ознайомили посла Ізраїля Йоель Ліона з вимогами законодавства України з прикордонних питань, що регламентують в'їзд на територію України іноземців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-службу Державної прикордонної служби України у Facebook.

Як зазначається, посол зустрівся з директором Департаменту охорони державного кордону Юрієм Греськом та начальником контрольно-пропускного пункту в аеропорту "Київ" Владиславом Васильківським.

Під час зустрічі учасники обговорили питання здійснення прикордонного контролю громадян Ізраїлю, які прибувають в Україну.

"Прикордонники ознайомили Посла із вимогами законодавства України з прикордонних питань, що регламентують в'їзд на територію України іноземців та осіб без громадянства, обов'язками військовослужбовців Держприкордонслужби, які здійснюють свою діяльність у пунктах пропуску через державний кордон", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна повідомляло, що протягом тижня зросла кількість відмов у в'їзді в Україну ізраїльським туристам. Збільшення кількості відмов ізраїльським громадянам пов'язане з великою кількістю туристів, які не мають з собою достатньої кількості коштів, не можуть підтвердити мету і програму своєї поїздки.

Нагадаємо, посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон заявив, що щорічно в Ізраїль приїжджає 11 тисяч нелегальних мігрантів з України. За його словами, 10% туристів, які приїжджають з України до Ізраїлю, - нелегальні мігранти.