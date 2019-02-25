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Україна та Ізраїль обговорили зменшення кількості відмов туристам

Новини » Політика    25.02.2019 - 17:36
Україна та Ізраїль обговорили зменшення кількості відмов туристам
Фото: Цигикал та Ліон (dpsu.gov.ua)

Сторони домовилися про взаємодію для вирішення проблемних проблем під час перетину кордонів обох країн

Голова Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Петро Цигикал та посол Ізраїля Джоел Ліон під час зустрічі 25 лютого домовилися про систему взаємодії задля вирішення проблемних питань під час оформлення громадян Ізраїлю на в’їзд в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ДПСУ

Зазначається, що у свою чергу Цигикал попросив посла Ізраїля також підняти питання великої кількості безпідставних відмов для громадян України в аеропорту Бен-Гуріон.

Повідомляється, що минулого року ДПСУ відмовила в перетині кордону 84 громадянам Ізраїлю в той же час, як Ізраїль - понад 3,5 тисячам українців. Цього року кількість відмов українцям вже сягнула більше ніж 500 випадків, тоді як прикордонники України відмовили трохи більше ніж 100 громадянам Ізраїлю.

"Ця тенденція ще більш красномовна на тлі збільшення на 21% кількості громадян Ізраїлю, які їдуть в Україну", - йдеться в повідомленні. 

Голова ДПСУ наголосив, якщо виникають хоча б за одним із пунктів найменші сумніви - прикордонник має право відмовити в перетині кордону.

"Ми проводимо біометричний контроль громадян-іноземців, представників із 70 країн міграційного ризику, в тому числі – громадян РФ. Ізраїлю у цьому списку немає, бо це - дружня нам країна", - сказав Цигикал.

РБК-Україна писало, що українські прикордонники минулого тижня ознайомили посла Ізраїля з вимогами законодавства України з прикордонних питань, що регламентують в'їзд на територію України іноземців. 

Нагадаємо, протягом тижня зросла кількість відмов у в'їзді в Україну ізраїльським туристам. Збільшення кількості відмов ізраїльським громадянам пов'язане з великою кількістю туристів, які не мають з собою достатньої кількості коштів, не можуть підтвердити мету і програму своєї поїздки.

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