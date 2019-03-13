Україна та Ізраїль обговорили проблеми з перетином ізраїльського кордону для українців

МВС займається вирішенням проблем з перетином кордону Ізраїлю для українців

В Министерстве внутренних дел Украины работают над решением проблем с пересечением границы Израиля для украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Замминистра внутренних дел Татьяна Ковальчук и посол Израиля в Украине Джоэль Лион обсудили пути решения проблемных вопросов, связанных с выполнением украинско-израильского Соглашения об отказе от визовых требований для лиц, которые пользуются паспортами гражданина или служебными паспортами Украины и Израиля от 21 июля 2010 года.

Ковальчук во время переговоров заявила, что Соглашение является базой украинско-израильских гуманитарных отношений.

Она также отметила задание обеих сторон минимизировать значительное количество отказов во въезде в Израиль гражданам Украины, а также решить остальные вопросы, в частности, не всегда толерантное отношение к украинцам со стороны представителей израильских властей в аэропорту имени Бен-Гуриона.

По данным Государственной пограничной службы Украины, с более 130 тыс. украинцев, которые направлялись в Израиль в 2018 году, более 3,5 тыс. из них не были допущены на территорию этой страны. В Израиле объяснили такие действия тем, что все больше граждан бывшего СССР пытаются незаконно осесть в стране.

При этом посол заверил о готовности израильской стороны к продолжению поиска решений с целью исправления ситуации. Лион передал официальное письмо-приглашение главе МВД Арсену Авакову от министра внутренних дел Израиля Арие Дери посетить Иерусалим в ближайшее время с целью продолжения начатого в 2017 году диалога по проблематике безвиза.

Собеседники согласились с тем, что нынешние методы борьбы с нелегальным трудоустройством украинских граждан в Израиле путем алгоритма выборочного контроля пассажиров в аэропорту не вполне достигают желаемого результата. При этом отказ во въезде получают немало законопослушных граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины не исключает возможность отмены безвизового режима с Израилем.

Добавим, РБК-Украина писало, что возросло количество отказов въезда в Украину израильским туристам. Увеличение количества отказов израильским гражданам связано с большим количеством туристов, которые не имеют с собой достаточного количества средств, не могут подтвердить цель и программу своей поездки.