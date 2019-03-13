Україна та Ізраїль обговорили проблеми з перетином ізраїльського кордону для українців

Фото: прапори України і Ізраїлю (facebook.comUkraineMFA)

МВС займається вирішенням проблем з перетином кордону Ізраїлю для українців

У Міністерстві внутрішніх справ України працюють над вирішенням проблем з перетином кордону Ізраїлю для українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Заступник Міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук і посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон обговорили шляхи вирішення проблемних питань, пов'язаних з виконанням українсько-ізраїльської Угоди про відмову від візових вимог для осіб, які користуються паспортами громадянина або службовими паспортами України та Держави Ізраїль від 21 липня 2010 року.

Ковальчук під час переговорів заявила, що Угода є базою українсько-ізраїльських гуманітарних відносин.

Вона також зазначила завдання обох сторін мінімізувати значну кількість відмов у в'їзді в Ізраїль громадянам України, а також вирішити інші питання, зокрема, не завжди толерантне ставлення до українців з боку представників ізраїльської влади в аеропорту імені Бен-Гуріона.

За даними Державної прикордонної служби України, з понад 130 тис. українців, які прямували в Ізраїль в 2018 році, більше 3,5 тис. з них не були допущені на територію цієї країни. В Ізраїлі пояснили такі дії тим, що все більше громадян колишнього СРСР намагаються незаконно осісти в країні.

При цьому посол запевнив про готовність ізраїльської сторони до продовження пошуку рішень з метою виправлення ситуації. Ліон передав офіційний лист-запрошення голові МВС Арсену Авакову від міністра внутрішніх справ Ізраїлю Аріє Дери відвідати Єрусалим найближчим часом з метою продовження розпочатого в 2017 році діалогу з проблематики безвізу.

Співрозмовники погодилися з тим, що нинішні методи боротьби з нелегальним працевлаштуванням українських громадян в Ізраїлі шляхом алгоритму вибіркового контролю пасажирів в аеропорту не цілком досягають бажаного результату. При цьому відмову у в'їзді отримують чимало законослухняних громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України не виключає можливість скасування безвізового режиму з Ізраїлем.

Додамо, РБК-Україна писало, що зросла кількість відмов в'їзду в Україну ізраїльським туристам. Збільшення кількості відмов ізраїльським громадянам пов'язано з великою кількістю туристів, які не мають з собою достатньої кількості коштів, не можуть підтвердити мету і програму своєї поїздки.