Зеленський затвердив угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Угода повинна набути чинності через 60 днів

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем. Про це йдеться на сайті Верховної ради.

Він підписав закон про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Ізраїлю про зону вільної торгівлі (ЗВТ).

Зазначимо, що угода має набути чинності через 60 днів після ратифікації парламентом України та ізраїльським Кнесетом.

Нагадаємо, 11 липня Верховна рада України підтримала за основу і в цілому законопроект №0223 "Про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Кабінетом міністрів України та урядом держави Ізраїль". За документ після кількох невдалих спроб проголосували 230 нардепів.

Раніше заступник міністра фінансів Сергій Верланов заявив, що Україна очікує за наступні три-п'ять років збільшити торгівлю з Ізраїлем на 20 відсотків. Він підкреслював, що угода про зону вільної торгівлі з Ізраїлем приносить вигоду для обох країн.

Підкреслимо, після вступу в силу угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем скасують мито для близько 80% українських товарів і близько 70% на ізраїльську промислову продукцію.