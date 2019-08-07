ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський затвердив угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем

Новини » Політика    07.08.2019 - 10:29
Зеленський затвердив угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Угода повинна набути чинності через 60 днів

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем. Про це йдеться на сайті Верховної ради.

Він підписав закон про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Ізраїлю про зону вільної торгівлі (ЗВТ).

Зазначимо, що угода має набути чинності через 60 днів після ратифікації парламентом України та ізраїльським Кнесетом.

Нагадаємо, 11 липня Верховна рада України підтримала за основу і в цілому законопроект №0223 "Про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Кабінетом міністрів України та урядом держави Ізраїль". За документ після кількох невдалих спроб проголосували 230 нардепів.

Раніше заступник міністра фінансів Сергій Верланов заявив, що Україна очікує за наступні три-п'ять років збільшити торгівлю з Ізраїлем на 20 відсотків. Він підкреслював, що угода про зону вільної торгівлі з Ізраїлем приносить вигоду для обох країн.

Підкреслимо, після вступу в силу угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем скасують мито для близько 80% українських товарів і близько 70% на ізраїльську промислову продукцію.

Зеленський проводить термінову нараду з силовиками через загибель бійців на Донбасі Зеленський просить Меркель, Путіна і Макрона про зустрічі в нормандському форматі
Новини України Володимир ЗеленськийІзраїльЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся