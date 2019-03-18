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Місія МВФ та посол США просять відкласти розгляд законів про незаконне збагачення

Новини » Політика    18.03.2019 - 16:32
Місія МВФ та посол США просять відкласти розгляд законів про незаконне збагачення
Фото: Андрій Кожем'якін (УНІАН)

У США та ЄС заявили про недосконалість законів про відповідальність за незаконне збагачення

Місія Міжнародного валютного фонду та посол Сполучених Штатів Америки направили листа до профільного комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної ради з проханням відкласти розгляд законопроектів про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Про це повідомив голова комітету Андрій Кожем'якін, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в США та Європейському союзі назвали законопроекти недосконалими. 

"Посол США, місія МВФ, посол ЄС написали мені листа. Вони просять відкласти розгляд законопроектів (щодо незаконного збагачення, - ред.), тому що вони недосконалі, в тому числі і президентський", - повідомив Кожем'якін.

Нагадаємо, раніше комітет Верховної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності не включив до порядку денного комітету розгляд законопроектів про встановлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Кожем'якін пояснив, що не всі з семи поданих законопроектів мають висновки Головного науково-експертного управління Верховної ради.

Як писало РБК-Україна раніше, заступник голови фракції "БПП" Олексій Гончаренко заявив, що внесений главою держави закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення буде розглянутий у першу чергу відразу після завершення розгляду "мовного закону".

Додамо, глава держави Петро Порошенко закликав парламент проголосувати новий закон про відповідальність за незаконне збагачення після прийняття "мовного закону".

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