Україна не шукає конфлікту з Росією, це дезінформація і пропаганда, - Держдеп

Заяви російської сторони про те, що їй потрібні гарантії безпеки у зв'язку з інтеграцією України до НАТО, є дезінформацією і пропагандою. Оскільки Київ не шукає конфлікту з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника Державного секретаря США Венді Шерман за підсумками засідання Ради Росія-НАТО.

"Росія сконцентрувала понад 100 тисяч солдатів біля кордону з Україною. Москва дотримується все більш агресивної риторики, поширюючи дезінформацію і пропаганду, що це Україна шукає конфлікту, а не Росія. Це неправда. Це Росія вторглася до України в 2014 році, це Росія продовжує розпалювати війну на Сході України, яка коштувала вже майже 14 тисяч життів", - зазначила вона.

Зазначимо, генсек НАТО Єнс Столтенберг на своєму брифінгу заявив, що ідея про те, що Україна нібито становить загрозу для Росії, перевертає ситуацію з ніг на голову, оскільки саме Росія є найбільшою країною Європи з найчисленнішою армією і розвиненим озброєнням.