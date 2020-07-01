Україна витратила 19 млрд гривень на боротьбу з COVID-19: на що пішли гроші
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Більшу частину коштів направили на виплати по безробіттю
На боротьбу з епідемією коронавіруса COVID-19 в Україні вже витратили 19 млрд гривень. Більшу частину з них спрямували на виплати по безробіттю.
Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, станом на 1 липня Фонду боротьби з COVID - 19, який становить 64,7 млрд гривень, вже розподілено 19 млрд:
- 9 млрд гривень - Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. З них:
- 4,7 млрд гривень - виплати допомоги по частковому безробіттю;
- 4,3 млрд гривень - виплати допомоги по безробіттю.
- 3 млрд гривень - заходи щодо запобігання поширення коронавірусу. З них:
- 650 млн гривень - лабораторним підрозділам МОЗ;
- 2,3 млрд гривень - на закупівлю засобів індивідуального захисту в лікарнях.
- 2,5 млрд гривень - на допомогу Фонду соціального страхування;
- 1,7 млрд гривень - на соцдопомогу і виплати пенсіонерам;
- 2,7 млрд гривень - на додаткові виплати військовим, поліцейським та іншим категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення;
- 100 млн гривень - на закупівлю апаратів ШВЛ;
- 23,7 млн гривень - на заходи боротьби з COVID-19 в установах виконання покарання;
- 52,5 млн гривень - на повернення грошей учасникам пробного ЗНО.
Крім того, попередньо схвалено розподіл ще 45,7 млрд гривень:
- 35 млрд гривень - на ремонт і реконструкцію доріг;
- 7,8 млрд гривень - на доплати медикам та деяким іншим категоріям;
- 2,9 млрд гривень - на закупівлі устаткування для приймальних відділень опорних лікарень у госпітальних округах.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні збільшили страхові виплати медикам, бюджет Фонду соціального страхування збільшили ще на 233 млн гривень.
Минулого тижня почалися виплати сім'ям медиків, які померли в боротьбі з COVID-19.
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Автор: РБК-Україна