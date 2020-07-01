Україна витратила 19 млрд гривень на боротьбу з COVID-19: на що пішли гроші

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Більшу частину коштів направили на виплати по безробіттю

На боротьбу з епідемією коронавіруса COVID-19 в Україні вже витратили 19 млрд гривень. Більшу частину з них спрямували на виплати по безробіттю.

Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, станом на 1 липня Фонду боротьби з COVID - 19, який становить 64,7 млрд гривень, вже розподілено 19 млрд:

9 млрд гривень - Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. З них:

4,7 млрд гривень - виплати допомоги по частковому безробіттю; 4,3 млрд гривень - виплати допомоги по безробіттю.

3 млрд гривень - заходи щодо запобігання поширення коронавірусу. З них:

650 млн гривень - лабораторним підрозділам МОЗ; 2,3 млрд гривень - на закупівлю засобів індивідуального захисту в лікарнях.

2,5 млрд гривень - на допомогу Фонду соціального страхування;

1,7 млрд гривень - на соцдопомогу і виплати пенсіонерам;

2,7 млрд гривень - на додаткові виплати військовим, поліцейським та іншим категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення;

100 млн гривень - на закупівлю апаратів ШВЛ;

23,7 млн гривень - на заходи боротьби з COVID-19 в установах виконання покарання;

52,5 млн гривень - на повернення грошей учасникам пробного ЗНО.

Крім того, попередньо схвалено розподіл ще 45,7 млрд гривень:

35 млрд гривень - на ремонт і реконструкцію доріг;

7,8 млрд гривень - на доплати медикам та деяким іншим категоріям;

2,9 млрд гривень - на закупівлі устаткування для приймальних відділень опорних лікарень у госпітальних округах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні збільшили страхові виплати медикам, бюджет Фонду соціального страхування збільшили ще на 233 млн гривень.

Минулого тижня почалися виплати сім'ям медиків, які померли в боротьбі з COVID-19.

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Автор: РБК-Україна