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У Мюнхені завтра пройде зустріч міжнародної групи по катастрофі МАУ

Новини » Політика     14.02.2020 - 12:30
У Мюнхені завтра пройде зустріч міжнародної групи по катастрофі МАУ
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко візьме участь у зустрічі з питань координації допомоги жертвам

На полях Мюнхенської конференції з безпеки пройде зустріч щодо катастрофи МАУ в Ірані за участю міністра закордонних справ України Вадим Пристайко. Про це йдеться в повідомленні МЗС України.

Повідомляється, що завтра, 15 лютого 2020 року, Пристайко візьме участь у зустрічі Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи літака рейсу PS752 Тегеран - Київ. Також повідомляється, що після зустрічі український міністр зробить прес-підхід.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ірані десятки журналістів виявилися під тиском після катастрофи українського літака. За даними організації "Репортери без кордонів", співробітників іранських ЗМІ викликали на допити, проводили обшуки і змушували закрити акаунти в соціальних мережах.

Раніше також стало відомо, що Офіс генерального прокурора пропонує створити Спільну слідчу групу для розслідування катастрофи в Ірані. До цієї групи увійдуть слідчі органи країн, громадяни яких загинули в катастрофі літака МАУ. До цього українська сторона не змогла встановити пряму комунікацію з правоохоронцями Ірану.

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