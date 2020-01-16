Україна може імпортувати через Польщу до 80% потреб у газі

Через два з'єднання на кордоні з Польщею (Дроздовичі і Германовичи) в українську газотранспортну систему може надходити до 6,6 млрд кубометрів газу на рік. Про це заяви генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Макогон, 6,6 млрд кубометрів - це більше поточної потужності терміналу СПГ в польському Свиноустя (5 млрд кубометрів).

"За сумарної потреби в імпорті в 8-9 млрд кубометрів поточні потужності покривають до 80% сумарного імпорту. Питання тільки в наявності потрібного обсягу газу і тиску з польської сторони", - повідомив він.

За його словами, після підписання прямої угоди між операторами ГТС стала доступна можливість віртуального імпорту з Польщі.

"Це означає, що ми можемо імпортувати весь обсяг, який йде через Україну в Польщу. Сьогодні через нас в Польщу йде 9 млн кубометрів на добу, отже ці ж 9 млн кубометрів можуть бути імпортовані через механізм віртуального реверсу. А це 3,2 млрд кубометрів на рік", - розповів Макогон.

У зв'язку з цим глава "Оператора ГТС України" вважає недоцільним будівництво ще одного один газопровіду потужністю 5-8 млрд кубометрів на рік за 200 млн доларів, оскільки поточні доступні стоять незатребуваними.

Зазначимо, раніше генеральний директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон заявив, що після закінчення строку транзитного контракту між російським "Газпромом" і НАК "Нафтогаз України", транзит російського газу по території України залишиться на рівні 40 млрд кубометрів на рік. У зв'язку з цим планується реконструкція ГТС України під менші потужності.

Нагадаємо, 30 грудня "Нафтогаз" і "Газпром" підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом, обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС складуть 65 млрд куб. м в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.