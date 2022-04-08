Україна хотіла б бачити Індію серед гарантів безпеки, - Зеленський

Президент висловився про двосторонні відносини України та Індії, і зазначив, що Делі, маючи міцні зв'язки з нашою країною й одночасно з РФ, зараз намагається "балансувати".

"Я знаю, що непросто мати такий баланс між Україною і Росією для Індії. Я розумію, що це вибір лідера, який не хоче втратити якісь відносини, але при цьому відкрито засуджує агресію Росії та підтримує Україну", - сказав Зеленський.

Так, глава держави зазначив, що мудрість - це не тільки баланс між воюючими державами, то також і далекоглядність, і додав, що зараз весь світ засуджує РФ за військову агресію проти України та жорстокі дії окупаційних військ в нашій країні.

Також Зеленський подякував Делі за гуманітарну і дипломатичну допомогу, і висловив сподівання, що Індія стане одним з гарантів безпеки України.

"Я б дуже хотів, щоб він (прем'єр-міністр Нарендра Моді, - Ред.) думав про те, щоб з'явитися серед гарантів безпеки України. А тут вже не буде балансу, і тут не тільки мудрість - тут ще відкрита позиція, тому що це будуть гарантії безпеки для України", - наголосив президент.