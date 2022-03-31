Глава МЗС Британії в рамках "дипломатичного поштовху" відвідала Індію. Обговорить агресію РФ

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс прибула до Індії в рамках розширеної дипломатичної кампанії, де обговорить російське вторгнення в Україну. Офіційний Делі з моменту початку війни так і не виступив з прямим засудженням дій країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз британського МЗС.

Трасс на зустрічі зі своїм індійським колегою Субрахман'ямом Джайшанкаром заявила, що повномасштабний напад РФ на Україну "підкреслює важливість більш тісної співпраці демократій для стримування агресорів, зниження уразливості перед примусом і зміцнення глобальної безпеки".

Британський міністр напередодні ключових зустрічей НАТО і G7 наступного тижня під час візиту до Індії обговорить розвиток торгівлі, пов'язаної з обороною, включаючи інноваційні технології безпеки, і "зміцнення оборонних зв'язків з найбільшою у світі демократією".

"Глибші зв'язки між Великою Британією та Індією підвищать безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі, а також створять робочі місця та можливості в обох країнах.

Це має ще більше значення в контексті неспровокованого вторгнення Росії в Україну і підкреслює необхідність більш тісної співпраці вільних демократій в таких областях, як оборона, торгівля і кібербезпека.

Індія є економічним і технологічним центром, найбільшою демократією у світі та великим другом Великої Британії, і я хочу побудувати ще більш тісні відносини між нашими двома країнами", - наводить слова Трасс прес-служба британського МЗС.

Лондон і Делі також домовляться про тіснішу морську співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Британія приєднається до ініціативи Індії з Індо-Тихоокеанського регіону і стане провідним партнером з питань морської безпеки, координуючи роботу з ключовими партнерами в Південно-Східній Азії.