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Росія та Індія закінчили роботу над альтернативою платформі SWIFT, - ET

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Москва, Четвер 31 березня 2022 12:41
Росія та Індія закінчили роботу над альтернативою платформі SWIFT, - ET Фото: Росія та Індія закінчили роботу над альтернативою платформі SWIFT (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російський державний банк розвитку ВЕБ і Резервний банк Індії завершили роботу над альтернативною платформою транзакцій для полегшення двосторонньої торгівлі після того, як західні санкції закрили Москві доступ до використовуваної в усьому світі банківської платформи SWIFT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Economic Times.

Нова платіжна система, ймовірно, буде встановлена в штаб-квартирах як РБІ, так і ВЕБа, який відомий у світі як державна корпорація розвитку.

"Індія запропонувала ряд таких транзакційних платформ, з яких російська влада прийняла конкретний мережевий протокол", - заявило одне з джерел видання.

Система, що розглядається як альтернатива бельгійської SWIFT, ймовірно, забезпечить безперешкодну передачу імпортних або експортних документів для угод між рупією і рублем, розрахунки за якими здійснюються через борговий рахунок в рупіях.

"Індія запропонувала ряд транзакційних платформ, мережеві протоколи яких були прийняті російською владою", - повідомило одне з джерел.

Нова система імовірно буде введена в дію протягом тижня.

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