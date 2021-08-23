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Україна хоче запустити швидкісний поїзд між Києвом і Варшавою

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Київ, Понеділок 23 серпня 2021 22:20
Україна хоче запустити швидкісний поїзд між Києвом і Варшавою Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді в рамках інфраструктурних проєктів запустити швидкісний поїзд між Києвом і Варшавою. Це доповнить і розширить ініціативу "Тримор'я".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Зеленський виступив з ініціативою розвитку спільних інфраструктурних проєктів, зокрема запуску швидкісного поїзда між Києвом і Варшавою", - уточнили в пресслужбі глави держави.

Ця пропозиція доповнить і розширить співпрацю двох країн в рамках ініціативи "Тримор'я".

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