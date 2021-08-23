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Украина хочет запустить скоростной поезд между Киевом и Варшавой

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Киев, Понедельник 23 августа 2021 22:20
Украина хочет запустить скоростной поезд между Киевом и Варшавой Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему польскому коллеге Анджею Дуде в рамках инфраструктурных проектов запустить скоростной поезд между Киевом и Варшавой. Это дополнит и расширит инициативу "Триморья".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Зеленский выступил с инициативой развития совместных инфраструктурных проектов, в частности запуска скоростного поезда между Киевом и Варшавой", - уточнили в пресс-службе главы государства.

Это предложение дополнит и расширит сотрудничество двух стран в рамках инициативы "Триморья".

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