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Ізраїль направить в Умань своїх поліцейських

Вівторок 08 вересня 2020 22:25
Ізраїль направить в Умань своїх поліцейських
Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що Ізраїль направить своїх поліцейських до України. Вони надаватимуть допомогу українським правоохоронцям під час святкування Рош га-Шана в Умані.

Про це Євген Єнін написав на своїй сторінці в Facebook.

"Уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направлення 6 представників ізраїльської поліції для надання допомоги українським колегам в місцях перебування громадян держави Ізраіль в Умані", - написав Єнін.

Зазначимо, Рош га-Шана - єврейський новий рік, який святкуватимуть паломники з вечора 18 вересня по вечір 20-го.

Нагадаємо, Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що в цьому році на святкування Рош ха-Шана Умань відвідають близько 3 тисяч паломників.

Крім того, на час паломництва Умань для хасидів з COVID-19 розгорнуть госпіталь.

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