Україна хоче отримати кредит Світового банку на соцвиплати під час карантину

Україна хоче отримати кредит від Світового банку в розмірі 150 млн доларів на боротьбу з коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Як зазначили в прес-службі, з цих коштів 50 млн доларів підуть для підтримки вразливих верств населення у період епідемії COVID-19 та 100 млн доларів для поліпшення рівня соціального захисту загалом.

За даними прес-служби, в травні Україна планує отримати 50 млн доларів. Ці кошти будуть направлені на виплати пенсіонерам, отримувачам соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю. Також за рахунок цих коштів на час карантину буде підвищено розмір субсидії і знято обмеження на призначення цього виду підтримки тим, хто через карантин втратив роботу.

Кошти надаються як додаткове фінансування для проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", який впроваджується Мінсоцполітики за підтримки Світового банку з 2014 року. Кошти будуть перераховуватися до державного бюджету України за умови забезпечення урядом підвищення ефективності та адресності державної підтримки вразливих верств населення, впровадження додаткових соціальних послуг та послуг з активації для одержувачів соціальної допомоги з метою подолання бідності.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України з 7 квітня почав виплату доплати до пенсії в розмірі 500 гривень за квітень пенсіонерам старше 80 років.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України схвалив постанову "Питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремих категорій населення у 2020 році", який передбачає індексацію пенсій з 1 травня 2020 року.