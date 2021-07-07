Підписали декларацію: "Люблінський трикутник" підтримав членство України в ЄС і НАТО
Міністри закордонних справ країн "Люблінського трикутника" підтримали членство України в ЄС і НАТО. Глави дипломатій України, Литви та Польщі підписали спільний документ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави МЗС України Дмитра Кулеби.
Міністри підписали декларацію про спільну історичну спадщину та спільні цінності.
"( У документі, - ред.) ми констатуємо те, що об'єднує наші країни не тільки в минулому, але і майбутньому. У майбутньому це, безумовно, єдина Європа. І Литва, і Польща в цій декларації підтверджують, що будуть докладати всіх зусиль, щоб Україна стала членом НАТО і ЄС, підтримують Кримську платформу, засуджують російську агресію проти нашої держави", - сказав Кулеба.
Також міністри погодили дорожню карту розвитку "Люблінського трикутника" і план заходів з протидії дезінформації.
Раніше Кулеба заявив, що " Люблінський трикутник" є альтернативою "русскому миру".