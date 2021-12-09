ru ua
Пт, 10 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нове перемир'я на Донбасі. Україна пропонує провести позачергове засідання ТКГ

Новость на русском →
Київ, Четвер 09 грудня 2021 11:16
Нове перемир'я на Донбасі. Україна пропонує провести позачергове засідання ТКГ Фото: Україна пропонує обговорити питання перемир'я на Донбасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Україна пропонує провести сьогодні позачергове засідання ТКГ. Українська сторона хоче обговорить питання нового перемир'я на Донбасі.

Про це заявив перший заступник голови української делегації в ТКГ Андрій Костін в коментарі РБК-Україна.

Українська сторона направила лист координатору ОБСЄ.

"Сьогодні мною направлено лист на ім'я координатору ОБСЄ в ТКГ з доопрацьованим проектом заяви Тристоронньої контактної групи про механізми щодо забезпечення безумовної реалізації заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, розроблений з урахуванням проведених в ході вчорашнього засідання ТКГ обговорень його ключових елементів", - заявив Костін.

За його словами, Україна також запропонувала провести сьогодні позачергове засідання ТКГ.

Нагадаємо, за минулу добу, 8 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Зазначимо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Втім, бойовики її порушують.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Донбас
NEWS
Є три нюанси. Тисячу за вакцинацію поки отримають не всі: що потрібно для участі
Є три нюанси. Тисячу за вакцинацію поки отримають не всі: що потрібно для участі
DAILY
"Нафтогаз" йде на біржу. Як і де продаватимуть газ українського видобутку
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Нафтогаз" йде на біржу. Як і де продаватимуть газ українського видобутку