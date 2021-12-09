Нове перемир'я на Донбасі. Україна пропонує провести позачергове засідання ТКГ

Про це заявив перший заступник голови української делегації в ТКГ Андрій Костін в коментарі РБК-Україна .

Українська сторона направила лист координатору ОБСЄ.

"Сьогодні мною направлено лист на ім'я координатору ОБСЄ в ТКГ з доопрацьованим проектом заяви Тристоронньої контактної групи про механізми щодо забезпечення безумовної реалізації заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, розроблений з урахуванням проведених в ході вчорашнього засідання ТКГ обговорень його ключових елементів", - заявив Костін.

За його словами, Україна також запропонувала провести сьогодні позачергове засідання ТКГ.