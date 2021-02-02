Україна, Грузія і Молдова попросили ЄС поглибити інтеграцію

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Міністри закордонних справ України, Грузії і Молдови написали спільний лист до керівництва Європейського союзу. Вони закликали до нового етапу співпраці в рамках програми Східне партнерство і поглиблення інтеграції.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

"Відкриття нових горизонтів співпраці для найбільш зацікавлених і відданих європейському вектору розвитку держав-партнерів сприятиме їх більш тісного політичного, економічного та секторального зближення з ЄС. Адаптація Східного партнерства до нових реалій і потреб його держав-учасників необхідна для зміцнення трансформаційного потенціалу цієї ініціативи і стабільності в регіоні", - йдеться в листі.

Три країни заявляють про необхідність розвитку співробітництва з Євросоюзом у таких сферах, як транспорт, енергетика, цифровий ринок, зелена економіка, охорона здоров'я і безпека співробітництва.

"Диференційований підхід України, Грузії і Молдови не заперечує відданості цілісності та відкритості Східного партнерства, визнання важливого стратегічного значення ініціативи для всіх шести держав-учасників і регіону в цілому", - йдеться в листі.

Документ адресований верховному представнику ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозепу Боррелю, єврокомісару з питань розширення і політики сусідства Оліверу Варгеї і главам МЗС країн, що входять до складу Євросоюзу.

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