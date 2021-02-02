ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Євросоюз може прискорити роботу над санкціями проти РФ через Навального

Брюссель, Вівторок 02 лютого 2021 11:45
Євросоюз може прискорити роботу над санкціями проти РФ через Навального
Фото: прапор ЄС (pixabay)
Автор: Ігор Литвиненко

У Європейському союзі вже в березні можуть ввести санкції проти Росії через затримання опозиціонера Олексія Навального. При цьому в ЄС можуть прискорити процес введення санкцій в залежності від сьогоднішнього судового рішення по Навальному.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк на своїй сторінці в Twitter.

"Кілька великих держав-членів ЄС працюють над першими санкціями в рамках нового режиму санкцій у галузі прав людини. Санкції збалансовані географічно і можуть бути введені в березні, але це може бути прискорене в залежності від того, що станеться з Навальним сьогодні", - написав Джозвяк.

Нагадаємо, сьогодні в Москві йде судове засідання, на якому розглядається зміна умовного терміну на реальний для Навального.

Раніше в Євросоюзі засудили жорстокість російських силовиків під час затримань на акціях протесту в підтримку Навального.

Також РБК-Україна писало, що головний дипломат ЄС Жозеп Боррель їде до Москви, де планує обговорити арешт Навального і російську агресію в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ЕвросоюзНавальныйСанкції проти Росії

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся