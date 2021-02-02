Євросоюз може прискорити роботу над санкціями проти РФ через Навального

Фото: прапор ЄС (pixabay)

У Європейському союзі вже в березні можуть ввести санкції проти Росії через затримання опозиціонера Олексія Навального. При цьому в ЄС можуть прискорити процес введення санкцій в залежності від сьогоднішнього судового рішення по Навальному.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк на своїй сторінці в Twitter.

"Кілька великих держав-членів ЄС працюють над першими санкціями в рамках нового режиму санкцій у галузі прав людини. Санкції збалансовані географічно і можуть бути введені в березні, але це може бути прискорене в залежності від того, що станеться з Навальним сьогодні", - написав Джозвяк.

Нагадаємо, сьогодні в Москві йде судове засідання, на якому розглядається зміна умовного терміну на реальний для Навального.

Раніше в Євросоюзі засудили жорстокість російських силовиків під час затримань на акціях протесту в підтримку Навального.

Також РБК-Україна писало, що головний дипломат ЄС Жозеп Боррель їде до Москви, де планує обговорити арешт Навального і російську агресію в Україні.