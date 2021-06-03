Україна і Грузія домовились про взаємне визнання COVID-паспортів

"Спрощення умов в’їзду до Грузії для громадян України та поступове нарощування регулярного авіасполучення між містами наших країн сприяє активізації туризму. Уряд України також зацікавлений у збільшенні потоку грузинських туристів. Взаємне визнання документів про вакцинацію має максимально спростити перетин кордону нашими громадянами", - зазначив Шмигаль.

Денис Шмигаль, окрім туризму, також обговорив з Іраклієм Гарібашвілі посилення співпраці у сфері безпеки, торгівлі, енергетики.

Задля подолання негативних наслідків пандемії в економіці прем’єр-міністри України та Грузії також домовилися провести до кінця цього року Десяте засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва.

Шмигаль наголосив, що Україна та Грузія є стратегічними партнерами, що підкріплюється конкретними діями та фактами.

"Ключовим фактором, який об’єднує наші держави, є спільність європейських та євроатлантичних прагнень. Я впевнений, що вступ наших країн в ЄС і НАТО - це лише питання часу", - зазначив очільник українського Уряду.

Прем’єр-міністри України та Грузії серед іншого порушили питання взаємодії в межах "Східного партнерства" та "Асоційованого Тріо", започаткованого спільно з Молдовою. Також сторони обговорили безпекові питання в контексті тривалих дестабілізаційних дій з боку Російської Федерації у Чорноморському регіоні.