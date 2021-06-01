Сім країн ЄС почали видавати сертифікати вакцинації

У вівторок, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації . Документ дозволить вільно переміщатися по території ЄС.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії .

Зокрема, з сьогоднішнього дня сертифікати вакцинації почали видавати в Болгарії, Данії, Німеччини, Греції, Польщі, Хорватії та Чехії.

"У той час як деякі країни вирішили запустити цифровий сертифікат тільки тоді, коли всі функції будуть розгорнуті по всій країні", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що запуск сертифіката вакцинації дає можливість країнам відкрити кордони і відновити туристичні поїздки без проходження самоізоляції і додаткового ПЛР-тестування.