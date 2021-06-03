Украина и Грузия договорились о взаимном признании COVID-паспортов

"Упрощение условий въезда в Грузию для граждан Украины и постепенное наращивание регулярного авиасообщения между городами наших стран способствует активизации туризма. Правительство Украины также заинтересовано в увеличении потока грузинских туристов. Взаимное признание документов о вакцинации должно максимально упростить пересечение границы нашими гражданами", - отметил Шмыгаль.

Денис Шмигаль, кроме туризма, также обсудил с Ираклием Гарибашвили усиление сотрудничества в сфере безопасности, торговли, энергетики.

Для преодоления негативных последствий пандемии в экономике премьер-министры Украины и Грузии также договорились провести до конца этого года Десятое заседание Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина и Грузия являются стратегическими партнерами, что подкрепляется конкретными действиями и фактами.

"Ключевым фактором, который объединяет наши государства, является общность европейских и евроатлантических стремлений. Я уверен, что вступление наших стран в ЕС и НАТО - это лишь вопрос времени", - отметил глава украинского правительства.

Премьер-министры Украины и Грузии среди прочего затронули вопросы взаимодействия в рамках "Восточного партнерства" и "ассоциированного трио", основанного совместно с Молдовой. Также стороны обсудили вопросы безопасности в контексте длительных дестабилизирующих действий со стороны Российской Федерации в Черноморском регионе.