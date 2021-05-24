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Синхронно з ЄС. Федоров назвав терміни запуску паспортів вакцинації в Україні

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Україна, Понеділок 24 травня 2021 14:44
Синхронно з ЄС. Федоров назвав терміни запуску паспортів вакцинації в Україні Фото: в Україні назвали терміни запуску паспортів вакцинації (freepik.com)
Автор: Андрій Василюк

COVID-паспорти (або "паспорти вакцинації") в Україні планують запровадити з 1 липня. Запуск документу буде відбуватись синхронно з Європейським союзом.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на традиційній нараді у президента Україна Володимира Зеленського, передає прес-служба ОП.

"Глава держави поцікавився процесом підготовки "паспортів вакцинації". Віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що попередньо заплановано запустити їх з 1 липня, синхронізувавши це з відповідними процесами у Європейському Союзі", - йдеться в повідомленні.

Наразі в ЄС ведеться дискусія щодо єдиною схемою функціонування COVID-паспортів. Документ міститиме інформацію про негативний результат тесту на коронавірус, чи був його власник вакцинований або чи перехворів на коронавірус. Наявність COVID-паспорта дозволить туристам уникнути карантину при в'їзді в країну ЄС.

В Євросоюзі на національних рівнях вирішується питання про проведення безкоштовних тестувань на COVID. За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, шоста частина дорослого населення ЄС нині повністю вакцинована. До вересня цей показник планують підняти до 70%.

Уряд України готовий ввести будь-яку модель паспорта вакцинації від коронавірусу, щоб українці могли безперешкодно подорожувати.

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