Заборону імпорту електроенергії з Білорусі та Росії продовжили ще на місяць

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) продовжила на місяць заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та з території Росії. Обмеження діятиме до 1 листопада 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання регулятора 29 вересня, яке транслювалося в Youtube .

Документ тимчасово обмежує доступну пропускну здатність, яка розподіляється на добових і місячних аукціонах на 2021 рік, в частині міждержавних перетоків між Україною і державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства, до 0 МВт.

Таким чином, забороняється імпорт з Білорусі та з території Росії, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.