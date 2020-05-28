Названо дату відкриття ще 66 пунктів пропуску на кордоні

Фото: Україна відкриває пункти пропуску на кордоні (dpsu.gov.ua)

Пункти пропуску відкриються з 00:00 29 травня

Україна відкриє ще 66 пунктів пропуску на державному кордоні в ніч з 28 на 29 травня. Урядове рішення набуде чинності цієї ночі.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, сьогодні були оприлюднені зміни до розпорядження № 288.

"Це рішення набуде чинності цієї ночі з 00:00 29 числа, фактично відкриваються додатково 66 пунктів пропуску цієї ночі. 56 пунктів пропуску залишаються закритими. Вони визначені у додатку даного розпорядження", - зазначив Дмеченко.

Він уточнив, з української сторони буде відкрито пропуск на КПП на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою. КПП на кордоні з Росією та Білоруссю це рішення не стосується.

Зазначимо, з початку карантину Україна поступово закривала пункти пропуску, щоб попередити завезені випадки коронавірусу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна вивчило рішення Кабінету міністрів і з'ясувало, які пункти пропуску будуть працювати з 29 травня.

Рішення про відкриття пунктів пропуску було прийнято ще на 20 травня, однак урядові документи опублікували тільки сьогодні.

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Автор: Анастасия Светлевская