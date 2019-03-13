Європа не повинна залежати від російського газу, - Помпео

Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Держсекретар США назвав вторгнення РФ в Україну спробою Кремля отримати доступ до її нафтогазової галузі

Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео закликав американських виробників нафти і газу співпрацювати з адміністрацією Дональда Трампа для просування національних інтересів США по всьому світу, особливо в Азії та Європі. Про це він заявив на енергетичній конференції CERAWeek, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Помпео зазначив, що виявлені на території США запаси сланцевої нафти і газу дають змогу Вашингтону посилити свої зовнішньополітичні позиції.

"Ми повинні конкурувати на світовому ринку, сприяючи інвестиціям, мотивуючи партнерів купувати у нас і караючи "поганих гравців", - заявив він, натякаючи на Росію, Іран та Венесуелу.

Зі слів Помпео, пожвавлення в американській нафтогазовій галузі США дало можливість задовольнити попит на джерела енергії, які колись покривалися геополітичними суперниками.

"Ми не хочемо, щоб наші європейські союзники впали в залежність від російського газу завдяки проекту "Північний потік-2", точно так само, як ми не хотіли б залежати від поставок нафти з Венесуели", - сказав Помпео.

Держсекретар також назвав російське вторгнення в Україну спробою Кремля отримати доступ до нафтогазової галузі сусідньої держави.

Нагадаємо, влада Болгарії отримала лист від "Газпром експорту", в якому компанія повідомила про плани припинити транзит газу Трансбалканським коридором із України в Туреччину з січня 2020 року