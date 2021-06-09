Україна готує санкції за виправдання агресії РФ. Кабмін вже схвалив

Повідомляється, що сьогодні уряд схвалив і повинен протягом трьох днів внести на розгляд РНБО пропозицію щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій.

Планується, що санкції будуть введені за поширення інформаційного контенту, спрямованого на виправдання збройної агресії РФ і тимчасової окупації частини території України, а також за популяризацію і пропаганду органів окупаційних адміністрацій.

"Санкції пропонується застосувати строком на 3 роки до 6 фізичних і 10 юридичних осіб, зареєстрованих у восьми країнах", - йдеться в повідомленні.

Пакет санкцій передбачає блокування майна на території України, заборону на транзит ресурсів, польоти і перевезення, а також заборону на виведення капіталів.

При цьому міністерство не розкриває, хто саме увійде до списку санкцій. А на відкритій частині засідання Кабінету міністрів таке питання не розглядалося.