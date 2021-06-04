ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У санкційних списках США фігурують 134 українці. Україна їх перевірить

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 04 червня 2021 18:40
У санкційних списках США фігурують 134 українці. Україна їх перевірить Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що під американськими санкціями вже опинилися 134 громадян України. Президент України Володимир Зеленський доручив перевірити інформацію про кожного українця, який фігурує у санкційних списках США.

Про це йшлося на брифінгу в Офісі президента України.

Як розповів Данілов, 130 українців опинилися під санкціями, які запровадило Міністерство фінансів США. Ще четверо українських громадян фігурують у санкційних списках американського Держдепу.

"Всього на сьогодні під санкціями США знаходяться 134 громадянина України. Ми дали доручення СБУ, Кабміну, Службі зовнішньої розвідки по кожному громадянину перевірити всю відповідну інформацію, на підставі чого проти них були застосовані санкції від США, для прийняття відповідних рішень в разі необхідності на засіданнях РНБО", - сказав він.

Нагадаємо, в середині травня Данілов говорив, що за наявними даними, під санкціями США перебувають понад 60 українців. Він додав, що Україна звернулася до влади США з проханням надати інформацію про підсанкційних українців.

Додамо, минулого року США ввели санкції проти нардепа Андрія Деркача за втручання в американські вибори.

А на початку 2021 року під американські санкції потрапив нардеп Олександр Дубінський. Вашингтон звинуватив українського нардепа у втручанні у вибори президента США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика РНБО Сполучені Штати Америки Україна Олексій Данілов Санкції
NEWS
У санкційних списках РНБО немає жодної випадкової людини, - Данілов
У санкційних списках РНБО немає жодної випадкової людини, - Данілов
DAILY
Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари