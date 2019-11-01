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У Міноборони пояснили можливі умови участі України в місії НАТО в Іраку

Новини » Політика     01.11.2019 - 15:41
У Міноборони пояснили можливі умови участі України в місії НАТО в Іраку
Фото: Андрій Загороднюк (facebook.com/andrii.zahorodniuk)

В Іраку українські військові можуть надавати консультативні послуги

Україна готова взяти участь у беззбройний місії НАТО в Іраку, що стане першим кроком щодо розширення співпраці з Альянсом. Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Загороднюка, участь України в місії НАТО в Іраку буде носити консультативний характер.

"Мова йде про консультації та тренуваннях для Збройних сил Іраку з обслуговування обладнання, яке, можливо, було вироблено в радянський час або після цього, але таке, в якому розуміються наші фахівці. Це може бути перший наш крок з розширення співпраці в місіях НАТО між Україною та Альянсом. Це небоевая місія, проходить в тилу", - повідомив міністр оборони.

Загороднюк зазначив, що на даний момент між Україною і НАТО проходять переговори щодо участі українських військових у місії в Іраку. При цьому він уточнив, що участь у місії Альянсу можуть взяти кілька десятків українських військових на ротаційній основі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в НАТО схвалили перегляд Комплексного пакету допомоги Україні. Як повідомив генсек НАТО Йенс Столтенберг, члени Альянсу готові підтримувати реформи в Україні.

Також повідомлялося, що, за словами Столтенберга, Україні не потрібно подавати нову заявку на отримання Плану дій щодо членства в Альянсі. Він зазначив, що питання ПДЧ для України "не знаходиться у фокусі уваги".

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