До опалення на 100% підключені 10 областей, - Мінрегіон

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кіровоградська область має найменший показник опалення житлового фонду

За станом на 15 листопада в Україні опалюються 97,1% об'єктів житлового та 98,9% об'єктів соціального фонду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад і територій України.

Повідомляється, що на 100% підключені до опалення 10 областей - Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська.

Об'єкти соціальної сфери на 100% опалюються в Миколаївській, Сумській, Херсонській областях та в Києві.

Також зазначається, що 100% житлових будинків підключені до опалення у всіх західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в українських газосховищах закачано понад 21,7 млрд кубів газу, що є рекордним показником. Міністр енергетики Олексій Оржель повідомив, що Україна готова до зупинки транзиту газу по українській території.

Нагадаємо, на цей отпительный сезон в Україні була розширена субсидія для будинків сімейного типу. Міністр фінансів України Оксана Маркарова повідомила, що субсидії будуть виділені всім нужденним сім'ям.