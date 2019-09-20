Україна готова обговорювати закупівлю російського газу за ринковою ціною

Україна готова обговорювати контракт на прямі поставки російського газу, проте за ринковою ціною. Про це повідомив міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель на прес-конференції в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Коментуючи тристоронні газові переговори 20 вересня в Брюсселі, Оржель заявив, що для України головним є питання контракту на транзит газу.

"Справді, російська сторона порушувала питання про пряму поставку. І ми досягли з ними згоди, що подальша розмова в рамках консультацій повинна ґрунтуватися на ринкових принципах", - сказав міністр.

При цьому він заявив, що також обговорювалася можлива знижка на транзит залежно від обсягів транспортування російського газу.

Як повідомляло РБК-Україна, на тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі 20 вересня обговорювалися питання транзиту газу, а також поставок російського газу в Україну.

У той же час спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер впевнений, Російська Федерація і надалі буде використовувати питання транзиту газу для тиску на Україну. На його думку, завдяки відмові від прямої закупівлі російського газу Київ посилив свої сьогоднішні позиції.