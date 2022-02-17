Українці цілком усвідомлюють необхідність захищати власну державу, - Єрмак

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог голови Офісу президента Андрія Єрмака на сайті lb.ua.

"Якби вони не робили це щоразу, їхня держава вже давно припинила б своє існування. Вони не раз опинялись на межі нищівної поразки, але завжди перемагали. І навчилися битися до останнього та сприймати цю загрозу як повсякденну даність. Та вони не просто вижили у ворожому оточенні, а й спромоглися досягти надзвичайних економічних успіхів та високого рівня життя", - запевняє голова Офісу президента.

За його словами, державність України теж народжувалась у неймовірних випробуваннях. Мільйони українців століттями мріяли про волю та можливість самим визначати власну долю. І жодні випробування їх не зламають у майбутньому.

"Чим вирізняються успішні люди та успішні країни? Вони завжди чітко розуміють, чого прагнуть. Обирають мету й разом планують кроки для її досягнення. Тому ми продовжуємо будувати сильну Україну, яку поважають та з інтересами якої рахуються в усьому світі. Наш вибір - єднання не у словах, а у діях. Український народ - єдина потужна сила у цей складний час для країни", - підкреслює Єрмак.

Він не заперечує, що українці сьогодні перебувають під величезним тиском.

"Але ми незламні. І ми вже навчилися тиснути у відповідь та відстоювати власну позицію. Адже ніхто не зробить це за нас", - впевнений голова ОП.