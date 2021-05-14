Украина готова ко всем форматам встречи Зеленского с Байденом, - посол
Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала о подготовке возможной встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Украина готова ко всем форматам встречи.
Об этом она заявила на брифинге.
По ее словам, украинские дипломаты работают над визитами Зеленского в США и Байдена в Украину.
"Украина готова ко всем форматам двусторонней встречи - даже в других странах", - отметила Маркарова.
Также посол сообщила, что Украина имеет огромную поддержку от американских коллег на всех уровнях.
Напомним, 2 апреля состоялся телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского. Президенты Украины и США провели первую беседу после вступления Байдена на пост главы государства. Ее темой стало обострение на Донбассе и наращивание войск РФ на границах Украины.
Отметим, Байден планирует встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Советник американского президента Джейк Салливан заявил, что Байден на встрече с Путиным намерен обсудить ситуацию в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценивает возможную встречу президентов США и России. По его мнению, диалог между этими странами должно быть.