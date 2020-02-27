Україна і Франція відновили роботу військово-технічної комісії

Україна і Франція після п'ятирічної перерви відновили роботу міждержавної комісії у галузі озброєння і військової техніки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства України у Франції.

Відповідні домовленості були досягнуті під час візиту до Франції делегації Міністерства оборони України на чолі із заступником міністра з європейської інтеграції Анатолієм Петренком.

"В ході візиту, після п’ятирічної перерви, відновлено роботу Спільної міждержавної українсько-французької комісії в галузі озброєння і військової техніки", - йдеться у повідомленні.

За результатами засідання комісії були створені необхідні умови для забезпечення дієвого співробітництва української сторони з Генеральною дирекцією з озброєння Міністерства збройних сил Франції та зацікавленими підприємствами ОПК Франції з метою належного забезпечення потреб Збройних сил України високотехнологічними зразками сучасної військової техніки.

Як зазначили у дипломатичному відомстві, візит відбувся на реалізацію українсько-французьких політичних домовленостей.

Нагадаємо, Україна та Франція будуть поглиблювати міжпарламентську співпрацю. За словами спікера Верховної ради Дмитра Разумкова, міжпарламентські відносини країн мають вибудовуватись на полі Ради Європи, де діють єдині правила для всіх учасників організації.

Крім того, у Верховній раді сподіваються на розширення міжпарламентських відносин з Нідерландами. Так, раніше глава Ради Дмитро Разумков зустрівся з міністром закордонних справ Нідерландів Стефом Блоком.