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Виконання РФ трибуналу ООН може почати припинення конфлікту, - Зеленський

Новини » Політика    25.05.2019 - 15:39
Виконання РФ трибуналу ООН може почати припинення конфлікту, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що звільнення моряків зможе продемонструвати прагнення РФ до припинення конфлікту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення українських моряків та кораблів може стати першим сигналом Російської Федерації про реальну готовність до припинення конфлікту з Україною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Facebook.

Зеленський повідомив, що в такий спосіб РФ зможе зробити крок для розблокування переговорів, а також вирішення створених нею проблем у цивілізований спосіб.

"Побачимо, який шлях оберуть у Кремлі. Але ми дуже чекаємо наших хлопців удома", - додав президент України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міжнародний трибунал зобов'язав РФ терміново звільнити українських моряків. Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Російську Федерацію негайно звільнити два українських корабля і допоміжне судно, а також 24 моряків, які були затримані поблизу Керченської протоки в 2018 році. 

Нагадаємо, що 10 травня, Міжнародний морський трибунал з морського права завершив слухання за позовом України про тимчасові заходи щодо РФ для звільнення захоплених українських моряків та кораблів. Під час засідання заступник голови МЗС Олена Зеркаль заявила про захоплення РФ українських моряків в Керченській протоці і просила про звільнення моряків.

Міжнародний трибунал зобов'язав РФ терміново звільнити українських моряків Зеленського запросили до Канади, - посол
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