Фінляндія виділить 600 тис. євро на розмінування на Донбасі

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Пекк Хаавісто підтвердив додатковий внесок у розмірі 600 тис. євро на гуманітарне розмінування на Донбасі

Фінляндія виділить додаткових 600 тис. євро на гуманітарне розмінування на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Фінляндії.

Повідомляється, що в ході візиту на Донбас міністр закордонних справ країни Пекк Хаавісто підтвердив додатковий внесок у розмірі 600 тис. євро на гуманітарне розмінування.

"Міни все ще є проблемою в багатьох областях і ускладнюють сільське господарство і будівництво", - говориться в повідомленні.

У ході візиту міністр висловив підтримку Україні в пошуку вирішення конфлікту на Донбасі допомогою Мінських угод, відзначили в міністерстві.

Нагадаємо, в суботу, 2 листопада фінська делегація на чолі з міністром закордонних справ Пекком Хаавісто відвідала ділянку розведення в районі населеного пункту Станиця Луганська. Глава МЗС Фінляндії позитивно оцінив роботу української сторони на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська". Зокрема, Хаавісто зазначив проведення ремонтно-відновлювальних робіт зруйнованого мосту через річку Сіверський Донець.

Наголошується, що метою візиту фінляндської делегації була демонстрація підтримки України, а також отримання актуальної інформації про ситуації з безпекою на Донбасі і діях російсько-окупаційних сил.