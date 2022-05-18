У Зеленського відповіли на пропозицію зняти санкцій з РФ в обмін на розблокування портів

Для того, щоб налагодити експорт товарів з України, вкрай не обов’язково покращувати становище Росії та знімати для цього низку санкцій. Достатньо того, щоб Кремль деблокував українські порти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Коли будь-хто з лідерів міжнародних інституцій каже, що треба з Росії зняти санкції, щоб щось там з України вивезти, думаю, що з України можна вивезти все що завгодно в рамках експортних програм тільки, якщо Росія відведе свої кораблі з акваторії Чорного моря, яка нам потрібна для коридорів транспортувань. Давайте доведемо Росії, що вони мають відійти на певну відстань та не заважати експорту українського зерна на світові ринки", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував зняти з Росії низку санкцій в обмін на те, що Кремль розблокує експорт зерна з України.

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