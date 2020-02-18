Україна евакуює з Китаю громадян більше 10 країн

Україна евакуює з Китаю 36 іноземців із країн, які звернулися з запитом допомогти евакуювати їхніх громадян. Про це під час ефіру програми "Свобода слова" на ICTV заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає РБК-Україна.

За його словами, із запитом про допомогу в евакуації звернулися представники Норвегії, Ізраїлю, Білорусії, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки, Панами та інших країн.

Крім того, буде евакуйовано 50 українців. Ті, хто працюватимуть із евакуйованими, будуть одягнені у костюми бактеріологічного захисту - починаючи від водія в автобусі і завершуючи медиками та людьми, які будуть забезпечувати життєдіяльність усього об’єкту, де перебуватимуть евакуйовані громадяни. Евакуація почнеться 20 лютого.

Раніше повідомлялося, що український літак вивезе з Уханя громадян Аргентини.

РБК-Україна писало, Міністерство охорони здоров'я України визначилося з основним та резервним об'єктами для розміщення евакуйованих з Уханя (Китай) у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Нагадаємо, що при евакуації українців з Уханя на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть.