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Україна евакуювала ще 14 людей з сирійського табору

Автор: Артем Горовенко

Україна провела евакуацію ще 14 громадян, які перебували в таборі на території Сирії. Сьогодні в аеропорту "Київ" ("Жуляни") прибув літак з евакуйованими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що цим рейсом евакуювали ще 14 громадян України - трьох жінок і 11 дітей. Вони перебували в таборі закритого типу "Аль-Хол" на північному сході Сирії.

"Це найбільша група українців, яку вдалося повернути додому за весь час проведення евакуаційних операцій з цієї країни", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що переговорний процес за участю українських дипломатів тривав кілька місяців. На сьогодні в Сирії залишаються ще 19 громадян України, які очікують евакуації з табору Родж. Готується чергова гуманітарна місія по їх поверненню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що над евакуацією громадян України з сирійського табору біженців "Аль-Хол" працюють спеціальні служби і розвідка, які перевіряють їх на зв'язку з "Ісламською державою".

Зазначимо, цього року, крім Сирії, Україна евакуює своїх громадян і з Афганістану, владу в якому захопили таліби.

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