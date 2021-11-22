Україна евакуювала ще 14 людей з сирійського табору

Україна провела евакуацію ще 14 громадян, які перебували в таборі на території Сирії. Сьогодні в аеропорту "Київ" ("Жуляни") прибув літак з евакуйованими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента .

Повідомляється, що цим рейсом евакуювали ще 14 громадян України - трьох жінок і 11 дітей. Вони перебували в таборі закритого типу "Аль-Хол" на північному сході Сирії.

"Це найбільша група українців, яку вдалося повернути додому за весь час проведення евакуаційних операцій з цієї країни", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що переговорний процес за участю українських дипломатів тривав кілька місяців. На сьогодні в Сирії залишаються ще 19 громадян України, які очікують евакуації з табору Родж. Готується чергова гуманітарна місія по їх поверненню.