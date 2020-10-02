Українців в сирійському таборі біженців перевіряють на зв'язки з ІД, - Офіс президента

Фото: Офіс президента України (РБК-Україна)

Над евакуацією громадян України з сирійського табору біженців "Аль-Хол" працюють дипломати, спеціальні служби і розвідка. А цих біженців перевіряють на зв'язки з "Ісламською державою".

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу президента.

Зокрема, Офіс відповів на вимоги Меджлісу кримськотатарського народу евакуювати громадян України з табору "Аль-Хол". Раніше він заявив, що там перебувають близько сотні українців - жінки і малолітні діти.

"Очевидно, що питання про повернення людей саме з тієї зони конфлікту не можна зводити до простих медійних "емоційних образів про жінкок і дітей". Кожен з дорослих, які перебували в цьому регіоні на територіях, так чи інакше контрольованих ІДІЛ, має певну особисту історію. Яку потрібно досконально вивчити", - йдеться в повідомленні.

Крім того, спецслужби України моніторять ситуацію і дійсно шукають можливі шляхи для евакуації. В Офісі президента наголошують, що слід пам'ятати також і про безпеку всіх громадян України - як вдома, так і за кордоном.

"Тим більше що переважна більшість українських біженців у Сирії є вихідцями з тимчасово окупованого Криму, де проживають їх близькі родичі. Публічне розголошення інформації про присутність наших громадян в Сирії абсолютно точно може призвести до утисків, затримань з боку спеціальних органів РФ їх близьких та осіб, з якими вони контактували в Криму", - додали в Офісі.

Нагадаємо, раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звернувся з відкритим листом до президента Володимира Зеленського і попросив евакуювати громадян України з табору "Аль-Хол".