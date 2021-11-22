Украина эвакуировала еще 14 человек из сирийского лагеря

Украина провела эвакуацию еще 14 граждан, которые находились в лагере на территории Сирии. Сегодня в аэропорту "Киев" ("Жуляны") прибыл самолет с эвакуированными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

Сообщается, что этим рейсом эвакуировали еще 14 граждан Украины - трех женщин и 11 детей. Они находились в лагере закрытого типа "Аль-Холл" на северо-востоке Сирии.

"Это самая большая группа украинцев, которую удалось вернуть домой за все время проведения эвакуационных операций из этой страны", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что переговорный процесс с участием украинских дипломатов длился несколько месяцев. На сегодня в Сирии остаются еще 19 граждан Украины, которые ожидают эвакуации из лагеря Родж. Готовится очередная гуманитарная миссия по их возвращению.