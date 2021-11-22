Украина эвакуировала еще 14 человек из сирийского лагеря

Украина провела эвакуацию еще 14 граждан, которые находились в лагере на территории Сирии. Сегодня в аэропорту "Киев" ("Жуляны") прибыл самолет с эвакуированными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
Сообщается, что этим рейсом эвакуировали еще 14 граждан Украины - трех женщин и 11 детей. Они находились в лагере закрытого типа "Аль-Холл" на северо-востоке Сирии.
"Это самая большая группа украинцев, которую удалось вернуть домой за все время проведения эвакуационных операций из этой страны", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что переговорный процесс с участием украинских дипломатов длился несколько месяцев. На сегодня в Сирии остаются еще 19 граждан Украины, которые ожидают эвакуации из лагеря Родж. Готовится очередная гуманитарная миссия по их возвращению.
Напомним, ранее сообщалось, что над эвакуацией граждан Украины из сирийского лагеря беженцев "Аль-Холл" работают специальные службы и разведка, которые проверяют их на связи с "Исламским государством".
Отметим, в этом году, помимо Сирии, Украина эвакуирует своих граждан и из Афганистана, власть в котором захватили талибы.