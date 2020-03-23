Україна на цьому тижні може отримати додаткову партію тестів на коронавірус

Україна вже до кінця цього тижня може отримати додаткову партію допомоги у вигляді тестів на коронавірус і медичного обладнання. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, Україна повинна отримати тести ПЛР, респіратори, маски, швидкі тести і апарати штучної вентиляції легенів.

"Триває активна і безперервна робота, щоб вже на цьому тижні з Китаю, Південної Кореї та багатьох інших країн до нас прибули додаткові тест-системи ПЛР, респіратори, маски, швидкі тести і апарати штучної вентиляції легенів. Наше завдання номер один - забезпечити український всім необхідним", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, вночі 23 березня в "Бориспіль" прибув літак з Китаю, який доставив партію тестів на коронавірус і медичне обладнання. Зокрема, було доставлено 250 тисяч швидких тестів, тести ПЛР, а також маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легенів.

Також РБК-Україна писало, що тести полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР тести) для виявлення коронавіруса доставлять у всі лабораторії України до кінця понеділка, 23 березня.