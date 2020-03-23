Украина на этой неделе может получить дополнительную партию тестов на коронавирус

Украина уже до конца этой недели может получить дополнительную партию помощи в виде тестов на коронавирус и медицинского оборудования. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, Украина должна получить тесты ПЦР, респираторы, маски, быстрые тесты и аппараты искусственной вентиляции легких.

"Продолжается активная и непрерывная работа, чтобы уже на этой неделе из Китая, Южной Кореи и многих других стран к нам прибыли дополнительные тест-системы ПЦР, респираторы, маски, быстрые тесты и аппараты искусственной вентиляции легких. Наша задача номер один - обеспечить украинский всем необходимым", - сказал Зеленский.

Напомним, ночью 23 марта в "Борисполь" прибыл самолет из Китая, который доставил партию тестов на коронавирус и медицинское оборудование. В частности, было доставлено 250 тысяч быстрых тестов, тесты ПЦР, а также маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких.

Также РБК-Украина писало, что тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР-тесты) для выявления коронавируса доставят во все лаборатории Украины до конца понедельника, 23 марта.