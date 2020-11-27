Україна та Естонія підписали угоду про технічне та фінансове співробітництво

Україна та Естонія підписали міжурядову угоду про технічне та фінансове співробітництво. Вона покликана створити умови для подальшої реалізації спільних проектів двох країн.

Про це повідомляє Кабінет міністрів.

Прем'єр-міністри Естонії Юрі Ратас і України Денис Шмигаль підкреслили, що ця угода допоможе виходу співробітництва країн на новий рівень якості, а Естонія зможе надати більш практичну допомогу Україні.

Також Ратас зазначив, що Україна є одним з найбільш вагомих партнерів для Естонії і країна зацікавлена у посиленні співпраці в сфері освіти, спорту і реформування держуправління.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін відправив у Верховну раду доопрацьований до другого читання проект закону про державний бюджет на 2021 рік.

Стало відомо, що витрати із загального фонду державного бюджету на обслуговування діяльності президента та Офісу президента в 2021 році складуть 1 266 795,2 тисяч гривень. Це на 39,4% більше, ніж у поточному році (909 058,7 тисяч гривень).

Зазначимо, що Естонія вводить нові обмеження для громадян у громадських місцях та закладах. Вони почнуть діяти з вівторка та суботи.