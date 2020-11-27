ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина и Эстония подписали соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве

Автор: Роман Тверденко

Украина и Эстония подписали межправительственное соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве. Оно призвано создать условия для дальнейшей реализации совместных проектов двух стран.

Об этом сообщает Кабинет министров.

Премьер-министры Эстонии Юри Ратас и Украины Денис Шмыгаль подчеркнули, что это соглашение поможет выходу сотрудничества стран на новый уровень качества, а Эстония сможет предоставить более практическую помощь Украине.

Также Ратас отметил, что Украина является одним из наиболее весомых партнеров для Эстонии и страна заинтересована в усилении сотрудничества в сфере образования, спорта и реформирования госуправления.

Самые читаемые новости

Напомним, сегодня Кабмин отправил в Верховную раду доработанный ко второму чтению проект закона о государственном бюджете на 2021 год.

Стало известно, что расходы из общего фонда государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году составят 1 266 795,2 тысяч гривен. Это на 39,4% больше, чем в текущем году (909 058,7 тысяч гривен).

Отметим, что Эстония вводит новые ограничения для граждан в общественных местах и заведениях. Они начнут действовать со вторника и субботы.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров Украины