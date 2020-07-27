Росію можуть відключити від системи SWIFT, - посол в США

Фото: Володимир Єльченко (УНІАН)

Відключення від системи SWIFT негативно вплине і на партнерів Росії

В осяжній перспективі санкції проти Російської Федерації будуть посилюватися. Якщо РФ буде продовжувати себе так вести, як зараз, то вони дочекаються ще і таких санкцій, як відключення від системи SWIFT.

Про це посол України в США Володимир Єльченко заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, відключення від системи SWIFT негативно вплине і на партнерів Росії.

"Саме тому дуже обережна позиція у багатьох інших країн. Але якщо буде така зухвала поведінка Росії, вони дочекаються і цього", - зазначив він.

Раніше обговорювали можливість заборони регулярних авіарейсів з Росії до США, мова могла б йти про заморожування банківських рахунків деяких російських чиновників високого рівня.

Нагадаємо, нові санкції проти "Північного потоку-2" раніше анонсував Помпео; заходи торкнуться всіх компанії, які допомагають завершити будівництво російського газопроводу.

Про те, що США обмежують право Європи вирішувати, де і як отримувати енергію, заявив міністр закордонних справ Німеччини у відповідь на анонс нових санкцій проти "Північного потоку-2"