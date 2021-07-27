Україна і ще чотири країни приєдналися до санкцій ЄС проти Росії
Україна та ще чотири європейські країни приєдналися до рішення Європейського союзу про продовження санкцій проти Росії ще на рік. Йдеться про обмеження за окупацію Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.
Повідомляється, що раніше Рада ЄС продовжила санкції проти Росії за окупацію Криму і Севастополя до 23 червня 2022 року.
"Країни-кандидати Північна Македонія та Албанія, країна-учасниця Європейської економічної зони Норвегія, а також Україна і Грузія приєднуються до цього рішення Ради. Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню. Європейський союз бере до відома це зобов'язання і вітає його", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, згідно з угодою Вашингтона і Берліна щодо газопроводу " Північний потік-2" Німеччина повинна ввести санкції проти Росії у разі агресії проти України.