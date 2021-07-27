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Україна і ще чотири країни приєдналися до санкцій ЄС проти Росії

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Київ, Вівторок 27 липня 2021 17:37
Україна і ще чотири країни приєдналися до санкцій ЄС проти Росії Фото: санкції проти Росії раніше були продовжені на рік (naslovi eu)
Автор: РБК-Україна

Україна та ще чотири європейські країни приєдналися до рішення Європейського союзу про продовження санкцій проти Росії ще на рік. Йдеться про обмеження за окупацію Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

Повідомляється, що раніше Рада ЄС продовжила санкції проти Росії за окупацію Криму і Севастополя до 23 червня 2022 року.

"Країни-кандидати Північна Македонія та Албанія, країна-учасниця Європейської економічної зони Норвегія, а також Україна і Грузія приєднуються до цього рішення Ради. Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню. Європейський союз бере до відома це зобов'язання і вітає його", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, згідно з угодою Вашингтона і Берліна щодо газопроводу " Північний потік-2" Німеччина повинна ввести санкції проти Росії у разі агресії проти України.

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