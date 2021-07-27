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Украина и еще четыре страны присоединились к санкциям ЕС против России

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Киев, Вторник 27 июля 2021 17:37
Украина и еще четыре страны присоединились к санкциям ЕС против России Фото: санкции против России ранее были продлены на год (naslovi eu)
Автор: РБК-Украина

Украина и еще четыре европейские страны присоединились к решению Европейского союза о продлении санкций против России еще на год. Речь идет об ограничениях за оккупацию Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Сообщается, что ранее Совет ЕС продлил санкции против России за оккупацию Крыма и Севастополя до 23 июня 2022 года.

"Страны-кандидаты Северная Македония и Албания, страна-участница Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина и Грузия присоединяются к этому решению Совета. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно соглашению Вашингтона и Берлина в отношении газопровода "Северный поток-2" Германия должна ввести санкции против России в случае агрессии против Украины.

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