Украина и еще четыре страны присоединились к санкциям ЕС против России

Украина и еще четыре европейские страны присоединились к решению Европейского союза о продлении санкций против России еще на год. Речь идет об ограничениях за оккупацию Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС .

Сообщается, что ранее Совет ЕС продлил санкции против России за оккупацию Крыма и Севастополя до 23 июня 2022 года.

"Страны-кандидаты Северная Македония и Албания, страна-участница Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина и Грузия присоединяются к этому решению Совета. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.